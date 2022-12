91-jähriger Sänger aus Nettetal-Breyell Josef Schrömges seit 75 Jahren im Dienst des guten Tons

Als Sänger-„Knaben“ konnte man Josef Schrömges wohl noch gerade bezeichnen, als es losging. Schließlich war er damals schon einige Jahre lang Teenager. „Als 16-Jähriger bin ich dem Männergesangverein Liederkranz Bieth beigetreten, weil ich Freude am Singen hatte“, erzählt der heute 91-Jährige. Zudem waren auch gleichaltrige Freunde schon in dem Verein aktiv. „Die Freizeitmöglichkeiten waren damals begrenzt. Das Singen war unser einziges Hobby. Wir hatten nicht so viele Alternativen wie die Jugend heutzutage“, meint Schrömges. Nachdem sich der „Liederkranz“ 1968 aufgelöst hatte, machte Schrömges trotzdem weiter. Er wechselte zur „Liedertafel“ in Breyell. Dort singt er heute noch – und erscheint wöchentlich zu den Proben.