Corona-Lockerungen in Kaldenkirchen : Endlich wieder die Schulfreunde treffen

Fiona (9), hier mit Mutter Silke Nisters, geht jetzt wieder zum Unterricht in die Katholische Grundschule Kaldenkirchen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Die neunjährige Fiona besucht die dritte Klasse der Katholischen Grundschule in Kaldenkirchen. Sie ist froh, dass wieder Schule ist. Denn so lange auf die Klassenkameraden verzichten zu müssen, sei ganz schön blöd gewesen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seit Montag geht Fiona wieder in die dritte Klasse der Katholischen Grundschule in Kaldenkirchen. „Es war richtig schön, alle wieder zu sehen.“ So lange auf die Klassenkameraden verzichten zu müssen, sei „blöd“ gewesen. Die Schule hat die Anfangszeiten für den Unterricht aufgefächert, damit sich möglichst wenig Schüler morgens in der Schule begegnen. Die Jungen und Mädchen aus Fionas Klasse sollen zwischen 8 und 8.10 Uhr zur Schule kommen. In der ersten Stunde sei „nur über Regeln gesprochen worden“. Die 23 Kinder ihrer Klasse mussten sich mit Maske aufstellen. Im Gebäude sind Einbahnstraßen markiert worden, Fenster und Türen bleiben während des Unterrichts geöffnet. Im Unterricht in voller Klassenstärke bleiben die Masken an. Damit falle das Atmen ein bisschen schwer, findet das die Neunjährige.

Für die Mutter, Silke Nisters, war es ein Glücksfall, dass ihr Arbeitgeber zeitgleich Homeoffice verordnete. So war die Betreuungssituation für die neunjährige Schülerin und den sechsjährigen Bruder Henri in der Vorschule entspannter. So brauchte man die Großeltern nicht dafür einzuspannen. Trotzdem bleibt es eine Herausforderung, zwei Kinder gut zu beschäftigen. Vor dem Lockdown gab es Vorschulhefte zum Üben. Die Kinder haben das Beste daraus gemacht und einfach zu Hause Schule gespielt.

Info Verbundschule in Kaldenkirchen und Leuth Die KGS Kaldenkirchen ist eine zweieinhalbzügige Grundschule im Ortsteil Kaldenkirchen und im Ortsteil Leuth. Seit dem Schuljahr 2010/2011 ist sie eine Verbundschule. Zurzeit besuchen 197 Kinder die Schule.

Auf der Internetseite der Schule wurde für jede Woche ein Stundenplan veröffentlicht, Unterlagen waren von der Schule im Vorfeld verteilt worden. So wurden täglich die Aufgaben gestellt. Die Aufgaben betrafen vor allem Deutsch, Mathematik und Englisch. Es war ein echtes Homeschooling, die Aufgaben wurden schriftlich gestellt. Über eine WhatsApp-Gruppe kamen Hinweise der Elternsprecher hinzu. Einen Videochat mit der Lehrerin gab es nicht. Über eine E-Mail-Adresse konnten die Kinder mit ihrer Lehrerin kommunizieren.

Stressig für die Eltern wurde es, als ein neuer Stoff dazu kam: Subtraktion. Sie wird im Rechenunterricht heute anders vermittelt, als es die Eltern selber in der Schule gelernt haben. Aber die Eltern der Klasse wussten sich zu helfen. Der Sohn einer Mutter, der heute eine weiterführende Schule besucht, drehte ein Video, in dem er die neue Art des Substrahierens erklärt. Das habe sehr geholfen, sagt Silke Nisters.

Statt Schule waren vormittags Hausaufgaben angesagt. Was gut in ein, zwei Stunden erledigt gewesen wäre, hat oft länger gedauert, weil man sich zu Hause gern mal eine Pause leistet oder andere Ablenkungen dazwischen kommen. Es war aber alles unproblematisch, weil es mehr um ein Vertiefen ging als um wirklich neuen Stoff – von der Substraktion mal abgesehen. Mutter Silke Nisters kennt nicht den Lehrplan für dieses Schuljahr. Aber ihr Bauchgefühl sagt ihr, dass die Kinder in Zeiten des Homeschooling wenig Neues gelernt hätten. Auf jeden Fall sei Tochter Fiona sehr glücklich, wieder richtigen Unterricht zu haben. Die Neunjährige habe 100 Kreuze gemacht, dass es endlich wieder losgehe.

Am Anfang war es für sie schön, nicht in die Schule zu gehen. Doch bereits nach den Osterferien wollte sie wieder in die Schule gehen, weil sie auch ihre Freunde vermisste. Vor zwei Wochen begann die Schule langsam wieder mit zehn Kindern einmal in der Woche, bis dann am Montag die große Lockerung kam. Jetzt ist auch wieder die Klassenlehrerin da, vorher unterrichtete eine andere Lehrerin die Teilklasse.

Wenn Silke Nisters eine Bilanz zieht, dann gibt sie zu, dass es phasenweise schon sehr anstrengend war. Fiona sei zwar eine Vorzeigetochter, die sich viel allein beschäftigen konnte oder zusammen mit ihrem Bruder im Garten gespielt habe. Sie selber habe dann im Wohnzimmer am Computer gearbeitet, musste viel telefonieren.