Schauspielerin aus Nettetal : Zwischen Wickeltisch und Fernsehstudio

Lea Fleck als Jessy am Set von „Alles was zählt“. Nach dem Abitur studierte sie vier Jahre lang an der Kölner Schauspielschule Arturo. Foto: TVNOW Kai Schulz

Fleck Die 28-jährige Nettetalerin Lea Fleck spielt jetzt in der RTL-Serie „Alles was zählt“ mit. Sie lebt heute in Köln. In der Serie übernimmt sie die Rolle der Jessica Claasen, die sie als „selbstbewusst, schlagfertig und ehrlich“ beschreibt.

Ihre Stimme dürfte vielen bekannt vorkommen – sei es aus Computerspielen, Werbespots oder Zeichentrickfilmen. Sowohl als Synchronsprecherin in verschiedenen Bereichen als auch als Schauspielerin im Theater und TV hat die 28-jährige Lea Fleck zahlreiche Erfolge zu verzeichnen.

„Selbstbewusst, schlagfertig und ehrlich“, so beschreibt die gebürtige Nettetalerin Lea Fleck ihre neue Rolle Jessica Claasen in der RTL-Drama-Serie „Alles was zählt“. Jessy ist Inas Ex-Freundin und kommt nicht ohne Grund nach Essen: Sie will Ina zurückgewinnen und verursacht damit ein ziemliches Gefühlschaos.

Info Daily-Drama-Serie aus einem Sportzentrum „Alles was zählt“ ist eine deutsche Daily-Drama-Serie, die seit 2006 bei RTL ausgestrahlt wird. Dreh- und Angelpunkt ist ein Essener Sportzentrum. Die Serie läuft täglich von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL.

Jessy ist die Ex-Freundin von Ina. Wie stehen Sie persönlich zu gleichgeschlechtlicher Liebe?

Lea Fleck Die Tatsache, dass man mir heute noch so eine Frage stellen muss, zeigt ja, dass gleichgeschlechtliche Liebe leider immer noch ein Thema ist und in breiten Teilen der Gesellschaft zwar geduldet, aber nicht voll akzeptiert wird. Köln ist Gott sei Dank eine weltoffene Stadt und einige meiner besten Freunde sind homosexuell.

Im letzten Winter sind Sie zum ersten Mal Mutter geworden und standen kurz danach schon wieder vor der Kamera. Wie bekommen Sie Mama-Sein und den Set-Alltag unter einen Hur?

Fleck Mama-Sein ist wunderschön, aber auch ein Fulltime-Job. Somit war das vor allem eine Frage der Organisation. Zum Glück ist mein Freund auch Freiberufler und war mir eine riesige Unterstützung. Vor allem nach der langen Pause aufgrund der Schwangerschaft und der ersten Babyzeit tat es so gut, endlich wieder vor der Kamera zu stehen und in eine Geschichte einzutauchen. Mindestens genauso schön war es aber, nach einem langen Drehtag wieder bei meinem Baby zu sein.

Sie sind ja Wahl-Kölnerin. Was gefällt Ihnen an der Stadt besonders, auch im Vergleich zu Ihrer Heimatstadt Nettetal?

Fleck Nettetal ist nach wie vor meine Heimat und ich bin sehr froh, dass ich meine Kindheit draußen in der Natur verbringen durfte. Aber wenn man so wie ich auf dem Dorf aufgewachsen ist, dann genießt man natürlich die Anonymität, die eine Großstadt wie Köln bietet. Andererseits ist die Stadt auch nicht so riesig, dass sie einen verschluckt, und die einzelnen Stadtviertel kommen mir zum Teil vor wie Dörfer für sich.

Neben der Schauspielerei kennt man Ihre Stimme aus zahlreichen Werbespots, Dokumentationen und Zeichentrickserien. Was macht Ihnen persönlich mehr Spaß?