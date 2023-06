Schaustellerverband blickt auf Kirmes 2023 in Moers „Personal ist knapp, aber es wird reichen“

Moers · Am ersten Wochenende im September beginnt in Moers eine Innenstadtkirmes, wie es sie in dieser Form nur einmal am unteren Niederrhein gibt. Auch wenn die Schausteller es nicht leicht haben, Personal zu finden, dürfte es keine Absagen geben, sagen Rudi Edling (70) und Michael Zajuntz (53), der alte und der neue Vorsitzende des Schaustellervereins Moers. Dieser feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag.

05.06.2023, 17:30 Uhr

Michael Zajuntz (links) hat Rudolf Edling an der Spitze des Schaustellerverbands Moers abgelöst. Foto: Norbert Prümen

Von Peter Gottschlich

Die Moerser Kirmes ist eine große Innenstadtkirmes, die seit 1924 auf den ersten Sonntag im September fällt. Parallel feiert der Schaustellerverein Moers seinen 100. Geburtstag. Er gründete sich 1923, um nach dem Ersten Weltkrieg die Kirmes wieder aufleben zu lassen. Rudi Edling und Michael Zajuntz, der alte und der neue Vorsitzende des Schaustellervereins, blicken bereits auf den 1. bis 5. September 2023.