Einzelhandel in Moers Betten Tenhaeff zieht in neues Geschäft

An der Tür des neuen Standorts von Betten Tenhaeff in Moers hängt ein Zettel. „Ende“ steht darauf. Der Zettel stammt vom Künstler Pit Bohne, der zuletzt Mieter in dem historischen Gebäude war. Die Brüder Tenhaeff könnten einen neuen Zettel dazuhängen – mit „Anfang“. Denn im Sommer zieht ihr Bettengeschäft um in das Gebäude an der Neustraße 20 bis 24. Es steht nur ein paar Hausnummern weiter als ihr jetziges Geschäft, aber der neue Standort bietet auch neue Möglichkeiten.