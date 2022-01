Prozess in Mönchengladbach : Rechtsmedizinerin rekontruiert Tötungsdelikt am Römerbrunnen

Die Tat geschah in der Wohnanlage Römerbrunnen. Foto: Christoph Wegener

Mönchengladbach Im Gerichtssaal demonstriert der 28 Jahre alte Angeklagte, wie er auf sein Opfer in dessen Wohnung aus Notwehr eingestochen haben will. Eine Expertin ordnet die Aussage und die Blutspuren in einem Gutachten ein.