Kostenpflichtiger Inhalt: Serie „Kriminalfälle in Mönchengladbach“ : Bluttat am Veilchendienstagszug

Polizei und Rettungskräfte waren im Großeinsatz, nachdem dort in der Menschenmenge, die dem Veilchendienstagszug zusah, ein tödlicher Schuss gefallen war. Foto: Lothar Strücken

Mönchengladbach Am 24. Februar 1998 fiel am Alten Markt ein tödlicher Schuss, während der Karnevalsumzug an schunkelnden Jecken vorbeizog. Im Getümmel hatte kaum jemand auf den Mann mit der Pistole geachtet.