Abfallentsorgung in Mönchengladbach Warum in der Stadt spezielle Pizza-Abfallkörbe stehen

Am oberen Ende der Waldhausener Straße und an der Gasthausstraße stehen neuerdings eckige Mülleimer. Sie sind mit Schildern versehen. Auf einem steht „Pizza Abfallkorb“, auf einem anderen etwas ausführlicher „Abfallkorb für leere Pizzakartons“. Die Funktion dieser neuen Behältnisse sollte also offensichtlich sein: Sie sind extra für die Entsorgung der sonst eher sperrigen Pizzakartons gedacht. Angebracht wurden sie von der Mags. Eine Sprecherin erklärt auf Anfrage: „Die Pizzakörbe sind ein Test. Denn Pizzakartons verstopfen gerne öffentliche Papierkörbe und verhindern dann schnell eine weitere Entsorgung nachfolgender Einwürfe.“