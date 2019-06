Kolumne Mensch Gladbach : Manche Blumenkübel sind gleicher

Mönchengladbach Auf dem Rheydter Marktplatz dürfen tatsächlich dauerhaft Blumenpötte stehen. Aber nur mit Segen der städtischen Geschmackskontrolle. Da ist erlaubt, was ansonsten streng verboten ist.

Kennen Sie das? Wenn Undenkbares geschieht und man es zunächst ins Reich der Träume einsortiert. Bis man merkt: Es geht nicht mehr weg. Dann ist es Wirklichkeit. In Rheydt ist die Wirklichkeit etwa einen Meter hoch, weiß und aus reinstem Kunststoff. Genauer gesagt Blumenkübel, die auf dem Marktplatz stehen. Glauben Sie nicht, weil das doch durch die strenge städtische Satzung – von der Politik in seltener Einmütigkeit beschlossen –, gleich doppelt verboten ist? Die untersagt nämlich das Aufstellen von Blumenkübeln an sich und Kunststoff-Mobiliar im Speziellen.

Was nicht ausschließt, dass die Aktion am Ende ein Publikumsliebling wird. Immerhin passiert etwas am Rheydter Marktplatz. Nicht weit entfernt wurden – ebenfalls aus Kunststoff – ausgefallene Sitzmöbel namens „Enzi“ aufgestellt. Das Design stammt ursprünglich aus dem Wiener Museumsviertel und hat längst andere Städte erobert, zum Beispiel Düsseldorf. Die Enzis sind bunt, ungewöhnlich, stehen auch am Geroweiher in Gladbach – und wurden vom Start weg gut angenommen.