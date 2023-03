Sozialprojekt in Mönchengladbach „Kleines Zuhause“ für Obdachlose auf Kirchengrundstück

Auf zwei Grundstücken in zentraler Lage im Bahnhofsumfeld werden bald weitere kleine Häuschen für Obdachlose aufgestellt. Eines auf kirchlichem Grundbesitz in Eicken, fünf auf einer größeren Fläche der städtischen Entwicklungsgesellschaft EWMG an der unteren Hindenburgstraße. Damit sollen insgesamt sieben Obdachlose ein „kleines Zuhause“ finden. Die Domizile werden laut den Initiatorinnen zu gleichen Teilen von der Schaffrath Stiftung für Soziales und den „Suppentanten“ finanziert.