Ausbildung in Mönchengladbach Hunderte Schüler bei „Check in-Berufswelt“

Für sportliche Vielfalt auf seiner Anlage an der Bökelstraße ist der TV 1848 bekannt. Im Jahr seines 175-jährigen Bestehens feiert er eine besondere Premiere, die zugleich eine Premiere für das Organisationsteam der „Check in-Berufswelt“ ist. Seit 14 Jahren gibt es die Orientierungsveranstaltung für junge Menschen, die nach einem Ausbildungsplatz suchen. „In diesem Jahr findet Check in zum ersten Mal in Zusammenarbeit mit einem Sportverein statt“, sagte Thomas Feldges vom Organisationsbüro, als er am Montagmorgen gemeinsam mit Schirmherren und Gastgeber das Treffen vor Ausbildungsbetrieben und interessierten Jugendlichen eröffnete. Meistens gebe es Informationsveranstaltungen zu Berufen und Ausbildungen in den Schulen. „Jetzt wollen wir einen zusätzlichen neuen Weg gehen.“