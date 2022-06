Kurioser Cannabis-Fund in Mönchengladbach : Huch, was wächst denn da vor dem Amtsgericht?

Gleich vor der Tür des Gerichts wuchs die Cannabis-Pflanze. Foto: Hubert Meier

Mönchengladbach In einem Blumenbeet direkt vor dem Amtsgericht in Rheydt ist eine Cannabispflanze gefunden worden. Wie die in das Beet an der Brucknerallee kam, ist unklar. Auf jeden Fall wurde sie ein Fall für die Polizei Mönchengladbach.