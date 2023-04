Großprojekt in Mönchengladbach Fest in der Seestadt mit Blick ins Innere

Einmal selbst auf einem Bagger sitzen! Davon haben manche als Kinder geträumt. Beim dritten Seestadtfest konnten viele der Besucher diesen Traum Wirklichkeit werden lassen. Abseits von Zirkuszelt und schützenden Pavillons fand sich beinahe durchgehend ein Trüppchen Wartender, um unter Anleitung am Steuerknüppel richtige Baustellen-Atmosphäre zu erleben. Noch mehr Andrang war bei dem Erlebnistag auf dem Areal an der Breitenbachstraße war aber bei den Wohnungsbesichtigungen. An drei ausgewählten Domizilen in den Größen von 86, 75 und 38 Quadratmetern gaben sich Interessenten die Klinke in die Hand.