Nach dem Weihnachtsfest sind die Altpapier-Container in der Stadt besonders voll. An vielen Standorten sammeln sich Papier und Kartons auch neben den bereits vollgestopften Containern. Es sind dennoch die letzten Tage für die rund 370 Container verteilt auf 120 Standorte: Ab Januar werden sie aus dem Stadtgebiet entfernt. Das hatte die zuständige Stadttochter Mags im Verwaltungsrat so beschlossen, der Stadtrat hatte dagegen nichts einzuwenden, Kostenpflichtiger Inhalt auch wenn sich FDP und Linke etwa dagegen positioniert hatten. Die Mags hofft, dass dadurch weniger wilder Müll an Containern entsorgt wird und will dazu auch Geld sparen. Deshalb müssen die Gladbacher nun nicht nur von den Altpapier-Containern Abschied nehmen, sondern viel wichtiger auch von den Kostenpflichtiger Inhalt Entsorgungsgewohnheiten für Papier und Kartons. Die wichtigsten Fragen und Antworten.