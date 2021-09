Hochexplosive Abgabe in Mönchengladbach : Alter Chemiebaukasten löst Feuerwehreinsatz aus

In 2019 waren im Wertstoffhof der Mags im Luisenthal so gefährliche Stoffe abgegeben worden, dass sogar das LKA alarmiert worden war. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Wie gefährlich alte Funde aus dem Keller oder der Garage sein können, hat sich am Montag in Mönchengladbach gezeigt. Am Schadstoffmobil wurde etwas Hochbrisantes abgegeben.