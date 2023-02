Fünf-Personen-Stück zum Nachdenken Der Traum vom Leben in der Cloud

Auch Dr. Frank selbst kann sich der Allwissenheit von „Alecto“ nicht entziehen. Der Computer weiß längst, dass seine vermeintlich gut funktionierende Beziehung zu Ricky (Nicolas Schwarzbürger) vor dem Aus steht. Die Vorstellungen über den gemeinsamen Sex liegen weit auseinander. Stefan setzt auf das alte Modell von Nähe und Körperlichkeit, Ricky träumt von amorphem, virtuellem Sex, der ihm all seine Träume erfüllt. Er fühlt sich transhuman und möchte „rausziehen auf die Cloud“. Ein digitales, körperloses Leben. In der folgenden Videoeinspielung, von Peter Issig entworfen, verwandelt sich das überdimensionale omnipräsente Gehirn in eine Wolke: die totale Auflösung des eigenständigen Denkens, die Metamorphose des Individuums in die Hingabe an die Diktatur der Manipulation. Carola Reuther kreierte das Bühnenbild und die Kostüme. Das Treiben findet im oder vor dem Gehirn statt. Implantierte Chips leuchten neongrün auf. „Alecto“ hat sich hier eingenistet, die Schaltzentrale des modernen Lebens. Die „Alecto“-Rolle wird wechselseitig von allen Charakteren, außer René, übernommen.