Kunstkampagne während Pop Paradiso : Jens Ullrich schenkt Gladbachern seine Kunst

Den Flur der Kaiser-WG am Schillerplatz hat der Künstler mit seinem Motiv „Flieger 42“ verschönert. Foto: Miriam Breuer

Mönchengladbach In seinem Band „Bilder ohne Geld“ gibt der Künstler seine Collagen zum Drucken und Tapezieren frei. In der Stadt hat er schon einige Räume verschönert. Während Pop Paradiso bietet er eine Tapezierwerkstatt an.