Prozessauftakt in Mönchengladbach „Ich schlug das Baby an eine Kante“

Mönchengladbach Blonde mittellange Haare, Brille, eine weiße Bluse, dunkelgraue Jacke, schwarze Hose – so taucht die 24-jährige Angeklagte am Donnerstagmorgen im Gerichtssaal im Mönchengladbacher Landgericht auf. Viele der anwesenden Besucher und Medienvertreter hatten sich vorher gefragt: „Wie sieht die Frau aus, die ihr gerade geborenes Baby mit eigenen Händen getötet und dann in einer Tüte in einem Mülleimer in der Nähe des Volksgartens entsorgt haben soll?“