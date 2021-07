Umzug in Mettmann : Optiker startet mit Umzug einen Neuanfang

METTMANN Das Ehepaar Ebner ist mit seinem Optiker-Laden von der Freiheitstraße in die kleine Mühlenstraße gezogen. Das Geschäft ist größer als das an der alten Adresse.

Ein großzügiges im feinen Designer-Stil eingerichtetes Ladenlokal wartet auf die Kunden. Johannes und Marion Ebner als Inhaber des Optiker-Geschäftes haben sich selbst ein besonderes Geschenk zum 25-jährigen Firmenbestehen, das im. April dieses Jahres gefeiert werden konnte, gemacht. „Wir wollten nach so vielen Jahren in den gewohnten Räumlichkeiten an der Freiheitstraße einen Neuanfang wagen und einfach noch einmal durchstarten. Dieses neue, genau nach unseren Vorstellungen eingerichtete Ladenlokal, bedeutet für uns einen echten Motivationsschub“, ist Marion Ebner die Freude über den gelungen Wechsel des Ladenlokals regelrecht anzumerken.

Auch ihr Ehemann Johannes blickt rundum zufrieden in die Runde. „Wir haben zwar erst am 5. Juli neu eröffnet, doch die Resonanz unserer Kundschaft könnte nicht besser sein. Das hat ja hier Flair wie in einer guten Lage in Düsseldorf, hagelte es unter anderem Lob“, berichtet der Optiker-Meister. War es für manche etwaige Kunden an der Freiheitstraße aufgrund der etwas versteckten Lage nicht immer einfach, den Optiker-Betrieb zu finden, so ist der rund 150 Quadratmeter große Laden mit seiner breit angelegten Eingangspassage am neuen Standort nicht zu übersehen.