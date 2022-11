Gastronomie in Mettmann Toter Fisch und Vandalismus vorm Bellini

Helmut Steigerwald ist stinksauer. Denn die hölzerne Außenterrasse seines Restaurants Bellini an der Lutterbecker Straße ist seit etwa zwei Wochen regelmäßig das Ziel von Vandalismus und Zerstörung. Der Höhepunkt in einer langen Kette von Vorfällen geschah laut Steigerwald am Dienstag. Im Schutz der Dunkelheit verteilten Unbekannte gezielt stinkenden Fisch auf der Terrasse – offenbar, um Gästen den Aufenthalt dort zu verleiden. „Gott sei Dank haben unsere Mitarbeiter den sofort entdeckt und entfernt“, sagt Steigerwald. Die Frage, warum machen Menschen so etwas, hat er sich so beantwortet: „Anscheinend missfällt irgendjemandem unser Außenbereich.“ Dabei sei der ein Lichtpunkt, gerade jetzt an dunklen Tagen: vorweihnachtlich geschmückt und illuminiert durch heimelige Lichterketten.