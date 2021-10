Leben in Mettmann : Pizza und Espresso verwandeln Supermarkt in einen Genuss-Tempel

Italienischer Supermarkt erweitert das Angebot: Geschäftsführer Rosario Rizzo bietet den Kunden jetzt frischen Espresso an. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

METTMANN Der italienische Supermarkt am Karpendeller Weg lockt mit Spezialitäten für die kleine Pause zwischendurch. So sollen neue Kunden gewonnen werden.

Von Klaus Müller

Vor gut einem Jahr eröffnete am Karpendeller Weg ein italienischer Supermarkt. Geschäftsführer Rosario Rizzo ging mit großem Optimismus an seine neue Aufgabe und hoffte, mit der Südital GmbH und dem speziellen Angebot in Mettmann eine Marktlücke zu schließen. Die Bilanz nach einem Jahr fällt für ihn verhalten aus. „Das hatte ich mir anders vorgestellt. Wir haben nicht die Umsatz- und Ertragszahlen erreicht, die wir uns vorgestellt hatten.“

Deshalb probiert Rizzo gemeinsam mit seinem Sohn Gianpiero nun Neues aus. So wird ab Freitag, 29. Oktober eine neue Kaffee-Espressobar mit Theke, Sitz- und Stehplätzen präsentiert. Hier können sich die Kunden während des Einkaufs stärken. Zudem werden die Kunden in einem abgegrenzten Bereich in einer kleinen Pizzeria ihre Pizza essen können. „Die Pizza aus unserer Unternehmensgruppe ist sehr schmackhaft und hat einen guten Ruf bei den Kunden“, schwärmt Gianpiero Rizzo. Er verweist zudem darauf, dass er mit der Edeka-Gruppe eng zusammenarbeitet und auch einige von deren Erzeugnissen im Sortiment hat.

Vater Rosario Rizzo ist ein Verkaufsprofi. Der Geschäftsführer der Südital GmbH gehört der „Botega-Gruppe“ an, die in mehreren Ländern im Feinkosthandel tätig ist. Dort ist er insbesondere im Bereich Marketing/Vertrieb tätig. „Wir arbeiten auch mit einem privaten Fernsehsender zusammen. Dort moderiere ich regelmäßig eine Werbesendung“, erläutert Rizzo seine Verkaufs- und Werbeaktivitäten.

In Mettmann hat sein Engagement im Verkauf bislang nicht gezündet. Doch er macht deutlich, dass er kein Typ sei, der schnell die Flügel hängen lässt. „Ich bin grundsätzlich von meiner Idee überzeugt, in Mettmann schwerpunktmäßig qualitativ gute italienische Erzeugnisse zu verkaufen. Vielleicht liegt es daran, dass ein anderes Konzept her muss, um die Leute von der Südital GmbH zu überzeugen.“