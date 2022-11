Tag der offenen Tür in Mettmann Roboter und Rotkohlsaft bei Rundgang durch das Konrad-Heresbach-Gymnasium

Jana und Julius haben sich den Chemieraum ausgesucht. Ausgestattet mit weißen Kitteln und Schutzbrillen wagen sie sich an eines der Experimente. Zunächst füllen sie Rotkohlsaft in eine Reihe Reagenzgläser. Danach stehen ihnen verschiedene Stoffe zur Verfügung, die sie zu dem Rotkohlsaft hinzugeben können. Julius versucht es mit Zitronensaft. Fasziniert beobachten die beiden, wie sich der lilafarbene Rotkohlsaft in ein sattes Rot verwandelt. Jana kippt etwas anderes in den Saft, der daraufhin tiefblau wird. „Anhand der Farbe des Saftes lässt sich erkennen, wie sauer oder alkalisch die Flüssigkeit ist“, erklärt Lehrerin Claudia Reiter. Ein sehr anschauliches Experiment als Programmpunkt des Tages der offenen Tür am Konrad-Heresbach-Gymnasium (KHG).