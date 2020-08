Kostenpflichtiger Inhalt: Rückkehr in die neue Normalität : Kita Rheinstraße startet vorsichtig

Ulrike Leineweber, Leiterin Kita Rheinstraße, versucht den Regelbetrieb vorsichtig umzusetzen. So sollen alle ein Höchstmaß an Sicherheit erfahren. Foto: Stephan Köhlen (teph)/Stephan Köhlen

Mettmann Die Kindertagsstätten kehren seit Montag in den Regelbetrieb zurück. In der Mettmanner Einrichtung gibt es aber noch selbstgewählte Einschränkungen. So bleiben die Kinder zunächst noch in ihren Gruppen.