Müll in Mettmann Berge von gelben Säcken in den Straßen

Wer genau hinguckt, kann Mäuseköttel finden. Elstern und Raben freuen sich über die meterhoch gestapelten Gelben Säcke wie über einen gut gedeckten Tisch. Die Anwohner fürchten hingegen um ihre Gesundheit und die ihrer Kinder: In der Grünaue, Am Mühlenteich, Am Entenweiher und in zahlreichen weiteren Mettmanner Straßen wurde im November kein Verpackungsmüll abgeholt. Alle Versuche von Anwohnern, die noch zuständige Awista auf den Mangel aufmerksam zu machen, wurden ihren Berichten zufolge abgetan. Jörn Cwik und Sandra Knühmann aus der Grünaue können mit Datum und Uhrzeit aufzählen, wie Mitarbeitende der Awista-Hotline immer wieder neue Auskünfte gaben, die die Anwohner schlicht als Ausflüchte empfanden. Manchmal wurde behauptet, die Gelben Säcke seien längst abgeholt worden. Da platzte Cwik der Kragen: „Der Müllstapel liegt noch immer vor meinem Fenster.“