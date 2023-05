Überraschung in Mettmann Neuer Standort für Gesamtschule gefunden

Mettmann · Unerwartete Wende in der Entwicklung der Schullandschaft: Die OPS zieht in die Ex-Realschule, die Gesamtschule wird in Metzkausen an der Adresse Auf dem Pfennig neu gebaut.

12.05.2023, 16:00 Uhr

Eben noch Schulcampus Goethestraße, plötzlich ein Neubau an der Adresse Auf dem Pfennig: Die Gesamtschule Mettmann soll Ende 2028 in Metzkausen ihren Schulbetrieb aufnehmen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Nicht weniger als eine Sensation zaubert jetzt die Stadtverwaltung aus dem Hut: Noch bevor am Dienstag die mit Spannung erwartete Gemeinschaftssitzung aus Schulausschuss plus strategischer Stadtentwicklung ab 17 Uhr tagen wird, wurden der Presse in einer Konferenz am Freitag die aktuellen Pläne zum Ausbau der Mettmanner Schullandschaft präsentiert.