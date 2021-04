Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Station in Leverkusen-Wiesdorf eröffnet : Wupsi-Räder an der Covestro-Zentrale leihen

Die frisch in Berieb genommene Wupsi-Leihradstation gegenüber der Covestro-Zentrale in Wiesdorf liegt direkt an der B 8. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen-Wiesdorf Per Leih-Rad zur Arbeit oder von da kurz mal eben per Mietdrahtesel in der Mittagspause in die Stadt? Die Nachfrage nach Leihfahrrädern steigt, sagt Wupsi-Chef Kretkowski.