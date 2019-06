Bodenluftentnahme : Stadt prüft Boden auf radioaktives Radon

Die Stadt wird an 40 Messstellen den Radongehalt im Boden prüfen. Foto: Hohl, Ralf (hohl)

Leverkusen Bodenluftmessungen an 40 Messstellen in der Stadt geplant. Schätzungen zufolge ist die Stadt nicht stark belastet.

Radon kommt auf leisen Sohlen: Es lässt sich weder sehen noch schmecken oder riechen. Aber das radioaktive Edelgas lässt sich messen. Und genau das tut die Stadt ab Sommer. Die Untere Bodenschutzbehörde, die beim städtischen Fachbereich Umwelt verortet ist, wird im Stadtgebiet Bodenluftuntersuchungen mit dem Schwerpunkt auf Radon vornehmen lassen. Dazu hat die Stadt ein Gutachterbüro beauftragt. Gemessen werden soll an 40 Standorten – auf öffentlichen wie auch auf privatem Gelände, kündigt die Verwaltung nun an. „Die Auswahl der Messpunkte richtet sich nach den unterschiedlichen geologischen Einheiten“, heißt es in einer Mitteilung.

Damit kommt die Stadt zügig dem zum Ende vergangenen Jahres in Kraft getretenen Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) nach, das die Umsetzung von bestimmten Maßnahmen vorschreibt. „Die Bundesländer haben danach zwei Jahre Zeit, unter anderem die Gebiete festzulegen, in denen Anforderungen an die Messung an Arbeitsplätzen gelten sollen“, informiert die Stadt. Und schickt gleich eine Beruhigung hiterher: „Bislang ist nicht davon auszugehen, dass im Stadtgebiet mit diesem natürlich vorkommenden Gas in höheren Konzentrationen zu rechnen ist und Leverkusen als ,Radongebiet’ klassifiziert wird.“

Info Der Referenzwert liegt bei 300 Becquerel „Als Maßstab für die Prüfung... von Maßnahmen zum Schutz vor Radon“ dient laut Gesetz ein Referenzwert von 300 Bq/m3 in Gebäuden und am Arbeitsplatz. Ein Referenzwert sei aber kein Grenzwert, sagt das Bundesamt.

Dennoch will die Stadt auf Nummer sicher gehen und schickt eine 28 Millimeter starke sogenannte Packersonde an jedem Messort dreimal einen Meter tief in die Erde, wo die Proben entnommen werden. Je nachdem, was bei den Untersuchungen rauskommt, müssten dann weitere Maßnahmen geplant werden, meldet die Stadt zu einem möglichen weiteren Vorgehen, sollte doch mehr Radon als erwartet gefunden werden.

Denn während das Edelgas, das aus Uran in Böden und Gestein entsteht, sich, wenn es ins Freie gelangt, mit der Umgebungsluft mischt und so die Konzentration sehr gering wird, können laut dem Bundesamt für Strahlenschutz in Innenräumen hohe Radon-Konzentrationen erreicht werden. „Atmet man Radon und seine radioaktiven Folgeprodukte über einen längeren Zeitraum in erhöhtem Maße ein, steigt das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken“, meldet das Amt. Es sagt auch, dass „der größte Teil der Strahlung, der die Bevölkerung aus natürlichen Strahlenquellen in Deutschland ausgesetzt ist“, auf Radon zurückzuführen sei.

Allerdings: Auf einer NRW-weiteren Karte zur Radonkonzentration in der Bodenluft geht das Bundesamt für Strahlenschutz für den Bereich Leverkusen von einer abgeschätzten geringen Belastung von unter 20 kBq/m³ (Kilobecquerel pro Kubikmeter) aus, sagt aber auch, dass die Radon-Situation vor Ort nur durch Messungen geklärt werden könne.