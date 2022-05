Krankenhaus-Plan für Leverkusen : „Wir wollen eine Long-Covid-Ambulanz eröffnen“

Leverkusen An diesem Dienstag ist Welt-Asthma-Tag. Dr. Claudia Münks-Lederer, Chefärztin am Rheinisch-Bergischen Lungenzentrum, Remigius-Krankenhaus Opladen, über die Fortschritte bei der Behandlung chronischer Lungenerkrankungen.

Münks-Lederer Auf beides. Asthma ist ja eher eine Erkrankung des jüngeren Menschen und in der Regel unabhängig vom Rauchen, hat oft, aber nicht nur mit Allergien zu tun. Es gibt seltenere, schwerere Asthmaformen mit Zunahme ab dem 40. Lebensjahr, bei denen wir in den letzten Jahren erhebliche therapeutische Fortschritte gemacht haben. COPD ist bei uns nach wie vor primär raucher-assoziiert. Es gibt wenige genetisch bedingte Formen, zum Beispiel den Alpha-1-Antitrypsin-Mangel.

Was Jährlich am ersten Dienstag im Mai ist Welt-Asthma-Tag, organisiert von der Globalen Initiative für Asthma (GINA). Ziel ist es, das Bewusstsein für Asthma und dessen Behandlung zu verbessern. Seit dem Auftreten von Corona stellen sich viele zusätzliche Fragen.

Wer Dr. Claudia Münks-Lederer ist seit 2017 Chefärztin für Pneumologie, Beatmungs- und Schlafmedizin im Rheinisch-Bergischen Lungenzentrum am Opladener St. Remigius Krankenhaus. Schwerpunkte sind die chronischen Lungenerkrankungen, Lungenkrebs und das Gebiet der kardio-pulmonalen Interaktionen, also das Zusammenspiel von Herz- und Lungenerkrankungen. Zuvor war die in Monheim-Baumberg aufgewachsene Ärztin unter anderem in Bayern und im Münsterland tätig und schrieb die Patienten-Schulungsprogramme COBRA und NASA.

Münks-Lederer COPD entwickelt sich oft, wenn man über 20 Jahre etwa eine Schachtel am Tag geraucht hat. Wenn man das Rauch-Eintritts-Alter bedenkt, das in Deutschland schon einmal bei 11,3 Jahren gelegen hat, haben wir durchaus Patienten, die vor Jahrzehnten mit dem Rauchen begonnen haben und circa ab dem 40. Lebensjahr mit der Diagnose COPD konfrontiert werden. Zum Glück ist das Gesundheitsbewusstsein bei jüngeren Menschen gestiegen, die langsam weniger rauchen.

Elf in den letzten vier Tagen : Was hinter der steigenden Corona-Toten-Zahl im Kreis steckt

Was hat sich bei der Behandlung in den letzten Jahren getan?

Münks-Lederer Die Basis ist immer noch eine Entzündungshemmung mit einem Kortison zum Inhalieren. Geändert hat sich, dass man Patienten nun mit einem Kombinationspräparat aus Kortison und rasch wirksamem Öffner, also einem Bronchodilatator, behandelt. Diese Behandlung setzt man bei leichten Formen nur bei Bedarf ein. Früher haben Patienten oft nur den Öffner inhaliert. Das ist gefährlich. Je nach Schweregrad steigert sich die Kontinuität der Einnahmen und Zahl der Mittel. Im Grunde ist Asthma leicht zu behandeln, weil man viel mit Inhalativa arbeitet. Das Tückische ist, dass manche Patienten in beschwerdefreien Zeiten ihr Spray vergessen und es dann im Bedarfsfall nicht zur Hand haben. Man muss sich aber über eines im Klaren sein: Man kann mit Asthma 100 Jahre alt werden, im schlimmsten Falle aber auch an einem Anfall sterben.

Das Lungenzentrum am St. Remigius Krankenhaus bietet eine ambulante Lungen-Reha an. Wie funktioniert die?

Münks-Lederer Es gibt nicht viele Einheiten in Deutschland, die so etwas anbieten. Der Patient kommt über meist zwei bis vier Wochen morgens und geht abends wieder nach Hause. In Frage kommen sowohl COPD-Patienten, von schwerem Asthma Betroffene, Patienten mit einer Lungenfibrose – und inzwischen auch mit Long-Covid-Syndrom. Zum auf den Patienten abgestimmten Programm gehören Inhalationstechniken, Informationen über die Erkrankung und Kraft- und Ausdauerübungen auf der Matte, mit Bällen oder an Geräten. Ein Trainer überwacht alles und zeigt auch, wie man alltägliche Belastungen mit der richtigen Atemtechnik verbinden kann. Die Patienten lernen die Lippenbremse, das richtige Husten und atemerleichternde Körperhaltungen. Die Resultate sind eindrucksvoll. Manche Patienten stehen mit Tränen in den Augen vor uns und sagen: Ich hätte nie gedacht, dass ich das alles schaffen kann.