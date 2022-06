Freestyle nach östlicher Art : Leverkusener Thai-Masseurin knetet Körper auf Massage-WM

„Tut weh, tut gut“: WM-Teilnehmerin Thanakorn Buch aus Schlebusch nimmt sich einen Patienten vor. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Statt Laufen, Springen, Werfen Schwedische, Stuhl- oder Thai-Massage – so geht es zu bei den Weltmeisterschaften der Branche, diesmal in Kopenhagen. Thanakorn Buch (40) vom Schlebuscher Salon „Tut weh, tut gut“ tritt im „Freestyle nach östlicher Art“ an.