Kein Aufzug, keine Heizung Leverkusener Rentnerpaar friert im kalten Hochhaus

Opladen · In einem zehnstöckigen Wohnhochhaus der LEG in Leverkusen geht fast gar nichts mehr. Nach Rohrbrüchen ist sowohl die Heizung als auch der Aufzug ausgefallen. Bei 15 Grad in der Wohnung warten ein Rentner und seine pflegebedürftige Frau frierend auf Abhilfe. Doch wann kommt sie?

14.12.2022, 16:00 Uhr

Aufzug außer Betrieb, Heizung defekt, Reiner Houska und seine Frau Barbara sitzen frierend im Wohnzimmer, auch wenn ihnen die LEG einen Heizlüfter spendiert hat. Foto: Uwe Miserius