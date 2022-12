Heiligabend-Mahl in Leverkusen Schlebuscher Wirt kocht für 100 Obdachlose

Weihnachten, die Familie kommt zusammen, es wird lecker gegessen, und die Kinder stürzen sich auf die Geschenke. Aber längst nicht alle Menschen feiern so. Dieter Voigt zum Beispiel denkt an die Obdachlosen. Um ihnen an Heiligabend eine kleine Freude zu machen, bereitet ihnen der Wirt der Tennisklause Schlebusch zusammen mit seiner Frau Karin ein Weihnachtsmenü zu.