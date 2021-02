Karneval in Leverkusen : Jecker Lockdown: Als Trost gab es Strüßje und Gummibärchen

Leverkusen Polizei und Ordnungsdienst erlebten in Leverkusen eine ruhige Weiberfastnacht. Einige kostümierte Narren waren trotzdem unterwegs.

Normalerweise haben Polizei und Ordnungsdienst in Leverkusen an Weiberfastnacht alle Hände voll zu tun. Zahlreiche Jecken sind dann unterwegs, Alkohol fließt in Strömen. Dieses Jahr jedoch blieb aufgrund des Lockdowns alles ruhig. Um das zeitlich und örtlich begrenzte Alkoholverbot in der Öffentlichkeit zu kontrollieren, das die Stadt im Vorfeld erteilt hatte, wurden vom Ordnungsamt auch Innendienstkräfte auf den Straßen eingesetzt. Die Polizei hatte keine zusätzlichen Beamten im Dienst.

Auf Orte wie der Lindenplatz in Schlebusch, an denen an Weiberfastnacht Hochbetrieb herrscht, wurde bei den Kontrollfahrten des Ordnungsamtes besonderes Augenmerk gelegt. Auch dort waren jedoch keine Vorkommnisse zu vermelden.

Ein bisschen Karnevalsstimmung lag trotz der Einschränkungen in Leverkusen in der Luft: Viele Bäcker hatten ihre Läden mit Luftschlagen geschmückt und boten bunte Backwaren an. Auch ließen es sich einige Jecken nicht nehmen, kostümiert vor die Tür zu gehen: Giseler und Matthias Saturnus spazierten bunt gekleidet durch die Opladener Fußgängerzone. Sie mit kleinen Ballons im Haar und knallrotem Schal, er mit blonder Perücke und farbenfroher Uniform. „Wir wollten unbedingt das schöne Wetter nutzen und haben uns gedacht, dass wir uns dabei auch angemessen kleiden könnten“, erzählte Saturnus. Ihm sei es wichtig, nicht völlig auf die fünfte Jahreszeit zu verzichten: „Man muss in diesen Tagen an seiner inneren Freude arbeiten, und dafür ist der Karneval bestens geeignet.“

Die Stadtgarde Opladen war ebenfalls ab 11 Uhr für eine Stunde in der Fußgängerzone unterwegs und brachte etwas Farbe ins Spiel: Sie verteilte Blumen und Gummibärchen an die Leverkusener. „Es war großartig. Die Leute haben sich riesig gefreut wenigstens ein paar Karnevalisten zu sehen und Strüßje zu bekommen“, berichtet Karin Feierabend von der Stadtgarde, die mit ihrem Mann unterwegs war. „Wir selbst haben es natürlich auch sehr genossen. Alles ganz coronakonform mit Maske und Handschuhen versteht sich. Das Leuchten in unseren Augen konnte man aber auf jeden Fall sehen.“

