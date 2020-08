Kostenpflichtiger Inhalt: Betrieb soll im September starten : Busbahnhof Opladen auf der Zielgeraden

Der Busbahnhof Opladen aus der Vogelperspektive: Die Dächer sind mit Saatgut versehen. In ein paar Wochen soll dort das erste Grün sprießen. Foto: Uwe Miserius

Opladen In der ersten Septemberwoche soll die Anlage fertig sein, in der zweiten Woche in Betrieb gehen. Der Bau des Fahrradparkhauses verschiebt sich. Die Arbeiten auf den Dächern für die „extensive Dachbegrünung“, wie Bahnstadt-Prokurist Andreas Schönfeld umschreibt, sind abgeschlossen.