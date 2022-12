Aktionstag in Alkenrath Die Polizei – dein Freund und Beleuchter

Die Verkehrsunfallprävention der Polizei bringt an ihrem Fahrrad-Aktionstag viele Gesichter zum Strahlen. Der Grund: nette Gespräche und ein paar kleine vorzeitige Weihnachtsgeschenke. Am Donnerstagmorgen ging es los an der Gezelinkapelle in Alkenrath, wo sich zwei Radwege kreuzen. Fünf Polizisten, zwei ADFC-Leute und ein Mitarbeiter der Stadt Leverkusen standen bereit, um Radfahrer rund um das Thema Sicherheit und Sichtbarkeit im Straßenverkehr zu beraten.