Currenta ändert nun Formulierung in Vertrag : Ärger um Schadenersatz für Explosionsbetroffene

Leverkusen 1000 Schadensfälle arbeiten Unternehmen und Versicherung ab. Currenta ändert eine „unpassende“ Formulierung in der Abfindungserklärung, die einigen Betroffenen sauer aufgestoßen war. 80 Leverkusener, die die alte Version unterzeichneten, werden nochmal kontaktiert.

„Wir wissen, dass das Vertrauen in unsere Arbeit erheblichen Schaden genommen hat... Dieses Vertrauen wollen wir uns wieder erarbeiten“: Das sagt Hans Gennen, Technischer Geschäftsführer von Chemparkbetreiber Currenta, in einem Video auf der Seite zum Explosionsunglück, die das Unternehmen Anfang der Woche geschaltet hat.

Und es könnte ein hartes Stück Arbeiten werden. Denn Anwohner, die nach Explosion und Brand Rußpartikel im Garten haben, beklagten nun, dass Currentas Versicherung, die HDI Global SE als Industrieversicherer, ihnen eine Vergleichs- und Abfindungserklärung unterbreitet habe, wonach gegen die Zahlung eines Geldbetrages aktuelle und zukünftige Schadensersatzansprüche in Zusammenhang mit dem Unglück abgegolten seien. Und das, obwohl noch nicht mal alle Untersuchungen abgeschlossen seien, monieren sie. So soll es noch in dieser Woche Ergebnisse einer weiteren Untersuchung von Proben geben, die die Umweltorganisation Greenpeace in Auftrag gegeben hat.