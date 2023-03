Nach der Insolvenz in Leichlingen Ehemalige Geschäftsführer von Bäro führen Luftbereich fort

Die Themen Lufthygiene und -entkeimung sind indes nicht neu, auch nicht bei Bäro, wo der Geschäftsbereich Clean Air Technologies seit 1996 und bis zur Insolvenz Anfang dieses Jahres die Lichttechnik ergänzt hat. „Die Anforderungen an die Qualität der Raumluft und damit auch an die bestehenden Technologien wachsen stetig“, betonen von Möllers. Die Verfahren in der Luftreinigung und -reinhaltung eliminieren Schadstoffe in der Luft wie Viren, Bakterien und Schimmelsporen. Besondere Bedeutung bekam das Wissen um die gesundheitlichen Auswirkungen von Aerosolen aber zuletzt vor allem während der Corona-Pandemie. Dort setzte Bäro UVC-Licht gegen den pandemischen Erreger SARS-CoV-2 ein, die Geräte kamen in Leichlingen unter anderem beim Ökumenischen Hospizdienst in der Brückenstraße zum Einsatz.