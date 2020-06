Dachbegrünung zur Klimaverbesserung in den Städten : So kommt die Dachbegrünung voran

Langenfeld Stadtbegrünung ist auch Klimaschutz: Seit einem Jahr gibt es in Langenfeld ein städtisches Förderprogramm für die Bepflanzung von Wohn- und auch Gewerbebauten. Oliver Krawczyk hat sein Garagendach begünt.

Heiße Sommer und ausbleibender Regen belasten das Klima und die Menschen in den Innenstädten. Pflegeleichte Vorgärten mit Plattenbelag, öde Flachdächer, Asphalt statt Grün – all dies verschärft die Situation. „Stadtbegrünung“ soll Abhilfe schaffen. Städtische Klimaschützer, Planer und Gärtner arbeiten daran, bisherige Steinwüsten und Brachflächen aufzuhübschen, im Idealfall mit hitzebeständigen und bienenfreundlichen Gewächsen. So wie auf dem abgebildeten Garagendach von Oliver Krawczyk am Ulmenweg unterstützt die Stadt Langenfeld private Initiativen zur ökologischen Dachbegrünung seit Juli 2019 mit Zuschüssen aus einem Förderprogramm.

Auch Oliver Krawczyk am Ulmenweg entschied sich, den unattraktiven Kies auf dem Dach der Fertigbetongarage zu entfernen. Jetzt blickt er stattdessen aus seiner Wohnung in Stefenshoven auf eine blühende Fläche. Der auch handwerklich versierte Softwareentwickler beschäftigte sich indes nach eigenen Angaben fast ein Jahr lang intensiv mit dem Thema. „Ich kenne fast alle Anbieter und Hersteller.“

Die größte Herausforderung war es nach seinen Worten, die in Säcken gepackten 950 Kilogramm Lava/Bims-Granulat aufs Dach zu bringen. Im Gegenzug schaffte Krawczyk die Kieselsteine eimerweise vom Dach. Dann pflanzte er einzeln rund 400 bienenfreundliche Pflanzen auf die rund 15 Quadratmeter Fläche. Die in der ersten Trockenphase notwendige intensive Pflege erleichterte eine direkt mitverlegte Bewässerung durch einen porösen Schlauch. Krawczyk investierte insgesamt rund 900 Euro, zwei Nachmittage plus die vorige Recherche. Sein Fazit: „Es hat Spaß gemacht“. Soviel Spaß, dass er am 14. Juni sogar ein Video über seine Begrünung in die sozialen Medien (Facebook-Gruppe Langenfeld) stellte.