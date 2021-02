Kostenpflichtiger Inhalt: Langenfeld Miss-Wahl : Miss-Germany-Wahl: Jemimah unter den letzten Vier

Jemimah Booysen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Langenfelder Bewerberin machte beim Finale in der Europa Park Arena eine gute Figur. Eine Aufzeichnung gibt es auf You Tube zu sehen. Der Jury gehörte unter anderem die Cosmopolitan-Chefredakteurin Lara Gonschorowski an.