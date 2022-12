Monheimer Karnevalisten Endspurt für Tanzhalle an der Frohnstraße

Schon von außen wird die Nutzung der neuen Tanzübungshalle für die Karnevalisten bald deutlich zu erkennen sein. Die Silhouette einer Narrenkappe soll dann auf der rot verklinkerten Hauswand an der Frohnstraße in Monheim prangen. Über dem Eingang schwebt eine „Konfettidecke“, wie Architekt Michael Nagy die bespannte Folie, die fotografisch bunte Punkte abbildet und beleuchtet wird, nennt. Die Arbeiten an dem Gebäude schreiten sichtbar und zügig voran. Inzwischen sind die Fensterscheiben in die zimmerhohen Rahmen eingesetzt. Als nächstes werden die Heizungen, die Elektrik und die Sanitäranlagen eingebaut. Im Frühjahr wird die Halle mit einem Spitzdach fertig sein, ist Projektleiter Marcus Brummel guter Dinge.