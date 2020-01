Nach dem Brand im Zoo : Erinnerungen an das Affentropenhaus in Krefeld

Erinnerungen an das Affentropenhaus in Krefeld

Krefeld Das Krefelder Affenhaus war zukunftsweisend und wichtig für den Arterhalt. Streifzug durch die Geschichte eines bedeutenden Hauses.

Gut eine Woche nach dem verheerenden Brand im Affentropenhaus versammeln sich noch immer Menschen vor dem Eingang des Zoos, um der über 50 Tiere zu gedenken, die in der Silvesternacht Opfer der Flammen wurden. Trotz aller Trauer dürfen die Relationen jedoch nicht verloren gehen. In Australien erleiden aktuell Millionen von Tieren ein ähnliches Schicksal, die Natur eines ganzen Kontinents ist in Gefahr. Die Umweltkatastrophe zeigt einmal mehr, wieso Zoologische Gärten auch in Zukunft gebraucht werden.