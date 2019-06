Falschparker in Krefeld : Stadt verpennt, Abschleppdienst zu verpflichten

Krefeld Auf den ersten Blick scheint die Seidenstadt derzeit ein Eldorado für Falschparker zu sein: Die Stadt hat derzeit keinen rechtsgültigen Abschlepp- und Sicherstellungsvertrag. Oberbürgermeister Frank Meyer hat einen Dringlichkeitsbeschluss unterzeichnet.

Bereits zum Jahresende war die bisherige Vereinbarung mit dem Krefelder Unternehmen Goertz GmbH ausgelaufen. „Die Verwaltung hat schlichtweg vergessen, den Vertrag rechtzeitig zu erneuern“, so Ratsherr Walter Fasbender in der jüngsten Sitzung des Sicherheits- und Ordnungsausschusses. Das hat auch Oberbürgermeister Frank Meyer erkannt und einen Dringlichkeitsbeschluss unterzeichnet. Damit ist jetzt die vorgeschriebene europaweite Ausschreibung auf den Weg gebracht.

Nach Angaben der Verwaltung sollen trotz des fehlenden Vertrages auch in den ersten sechs Monaten dieses Jahres Falschparker abgeschleppt worden sein. „Derzeit werden durch den Abschleppunternehmer Goertz weiterhin die Preise abgerechnet, die im abgelaufenen Abschlepp- und Sicherstellungsvertrag vereinbart waren“, so Cyprian. Und auch die erneute europaweite Ausschreibung konnte die Verwaltung nicht umgehen. „Die Frage, ob eine europaweite Ausschreibung zwingend erforderlich ist, da sich auf die europaweite Ausschreibung von 2014 nur die Firma Goertz beworben hat und auch in Krefeld das einzig ansässige Unternehmen ist, das die Ausschreibungskriterien erfüllt, wurde durch den Fachbereich 30 – Recht – bejaht“, heißt es hierzu in einem Stadtpapier.