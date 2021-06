Baumschäden und lichte Kronen : So hat Korschenbroichs Wald gelitten

Stephan Thoneick, Hans Otto Bolten und Theo Verjans zeigen im Neersbroicher Wald eine historische Karte der Forstgebiete zwischen Korschenbroich und dem Rhein, wie sie sich vor etwa 50 Jahren darstellten. Foto: Karin Verhoeven-Meurer

KORSCHENBROICH An jungen Eschen sterben die Triebe, der Bergahorn ist oft von einem Pilz befallen – auch der Wald im Stadtgebiet hat Verluste erlitten. Wir erklären, was es damit auf sich und was Experten dagegen tun wollen.