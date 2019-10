Todesfälle nach Glukosetest : Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen zwei Apothekenmitarbeiter

Exklusiv Köln Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen zwei Mitarbeiter der Apotheke, in der vergiftetes Glukose verkauft worden war. An den Folgen des Stoffes waren zwei Menschen gestorben.

„Die Beschuldigten haben in sehr umfangreichen Vernehmungen Angaben zu ihrer Tätigkeit und den Organisationsabläufen in der Apotheke gemacht“, teilte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer mit.

Inzwischen steht fest, dass es sich bei dem toxischen Stoff um Lidocainhydrochlorid handelt. „In der Apotheke war das Lidocainhydrochlorid in einem Gefäß, das in Größe, Gestalt, Farbgebung und Herstellerbezeichnung jenem Glukosegefäß entspricht, in das die toxische Substanz eingebracht worden ist“, sagte Bremer. Weitere Ermittlungen in Form von Vernehmungen und Spurenuntersuchungen seien nun veranlasst worden.