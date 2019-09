Prozess um Schüsse in Köln : „Zum falschen Zeitpunkt im falschen Auto“

Köln Ein Bandenkampf im Rocker-Milieu beschäftigt seit Dienstag das Kölner Landgericht. Es geht um Schüsse auf der Kölner Zoobrücke, versuchten Mord - und eine Verwechslung, die einen 21-Jährigen fast das Leben kostete.

In der Nacht des 8. Dezember vergangenen Jahres wird auf der Kölner Zoobrücke aus einem weißen Mercedes heraus mit einem Magnum-Revolver mehrmals auf einen Golf geschossen – während der Fahrt. Der 21-jährige Fahrer wird zweimal getroffen und lebensgefährlich verletzt, sein 16 Jahre alter Beifahrer schafft es gerade noch, das Lenkrad zu übernehmen und den Wagen an den Rand der Stadtautobahn zu lenken.

Die Tat soll sich einreihen in eine ganze Reihe von Auseinandersetzungen zwischen den verfeindeten Rocker-Gruppierungen „Bandidos“ und „Hells Angels“ – Kölns Polizeipräsident Uwe Jacob sagte im Januar: „Mitten auf Kölner Straßen wird mit hochkarätigen Waffen geschossen - als wären wir im Wilden Westen wird hier rumgeballert.“ Bis dahin hatte es zehn Taten in der Öffentlichkeit gegeben, in acht Fällen waren Schüsse abgefeuert worden.

Vor dem Kölner Landgericht muss sich seit Dienstag einer der mutmaßlichen Schützen aus dem weißen Mercedes A-Klasse wegen versuchten Mordes verantworten. Hasan Y. hat gleich drei Anwälte an seiner Seite, der 26-Jährige ist nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft Mitglied der Bandidos. Er soll den „hinterlistigen Überfall“, wie der Staatsanwalt die Tat nennt, mit einem unbekannten Mittäter begangen haben, um den Fahrer des Golfs heimtückisch zu töten. Die Männer im Mercedes sollen aber davon ausgegangen sein, dass ein ganz anderer den Golf fährt, ein Hells-Angels-Mitglied mit dem Spitznamen Embo 81. Doch der sitzt in jener Nacht in einer Shisha-Bar in Köln-Buchforst, seine Autoschlüssel hat er dem 21-Jährigen gegeben, der damit kurz zu McDonalds nach Kalk fahren wollte, um Essen zu holen. Ein Projektil durchschlägt seinen Darm, nur durch eine Not-Operation können Ärzte sein Leben retten.

Der Angeklagte Hasan Y. schweigt am ersten Prozesstag. Die beiden Golf-Insassen sagen als Zeugen aus – werden jedoch wortkarg, als es um die Frage geht, ob der eigentliche Golf-Besitzer Mitglied einer Rockergang ist. „Ich weiß nicht, ob er was mit den Hells Angels zu tun hat“, sagt der 21-Jährige. Er selbst sei am Tattag „zum falschen Zeitpunkt im falschen Auto“ gewesen.

Auf der Intensivstation stand er danach unter Polizeischutz, nur seine Eltern durften zu ihm. „Ich dachte damals bei den Knallgeräuschen erst, ein Reifen sei geplatzt“, sagt er. „Ich stand total unter Schock, konnte mein Bein nicht mehr bewegen.“ Den weißen Mercedes habe er noch vorbeifahren sehen. Als der Golf schließlich am Straßenrand stand, alarmierte der Beifahrer nicht die Polizei oder den Rettungsdienst, sondern rief die Kumpels in der Shisha-Bar an, die dann auch losfuhren und den schwer Verletzten abholten. Der Beifahrer behauptet wiederum, der Schwerverletzte selbst habe diesen Anruf getätigt. Die Frage, warum nicht als erstes der Notruf gewählt wurde, beantworten beide Zeugen nicht wirklich. „Wir wollten da weg“, sagt der 21-Jährige. Man habe Angst gehabt, dass nochmal jemand schieße.