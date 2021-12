Erfahrungsbericht : Wie es ist, für ein paar Tage der Nikolaus zu sein

Wenn er den roten Mantel umhängt, die Mitra auf die wallend-weiße Perücke setzt, Krummstab und Goldenes Buch in die Hand nimmt, dann wird Christian Breuer zum Nikolaus. Foto: Christian Breuer

Kleverland Christian Breuer arbeitet normalerweise in der Pressestelle des Bistums Münster. Für ein paar Tage im Jahr schlüpft er aber in eine Mitra und weiße Perücke. Wie er zum Nikolaus wurde, was er dabei erlebt und was ihn antreibt.