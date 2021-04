Kostenpflichtiger Inhalt: Mietvertrag gekündigt : Restaurant Villa Nova in Kleve schließt

Die Villa Nova an der Ecke Gruft-/Tiergartenstraße. Im Erdgeschoss betrieb Isamel Ucar ein griechisches Restaurant – es wird nicht mehr öffnen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Villa-Nova-Betreiber Betreiber Ismael Ucar sagt, Corona sei am Ende des Restaurants schuld. Das „Thaly’s“ an der Hoffmannallee will er weiterführen. Gegen die Stadt erhebt er Vorwürfe.