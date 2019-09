Kostenpflichtiger Inhalt: Dinosaurier-Show : Giganten der Urzeit gastieren in Kleve

Beliebter Spaß bei der Dinosaurier-Show ist das Reiten auf einem Tyrannosaurus rex. Foto: Neigert Dinosaurier-Show/Dinosaurier-Show

Kleve Die „Lebendige-Dinosaurier-Show“ kommt am Wochenende in die Stadthalle, um die Urzeit-Echsen zum Leben zu erwecken. Die Dinos werden durch computergesteuerte Figuren und Menschen in Kostümen dargestellt.