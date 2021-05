Projekt mit Vorzeigecharakter : Feuerwehrhaus Wemb ist bezugsfertig

Im neuen Feuerwehrgerätehaus Wemb lässt sich Architekt Kevin Minor von Robert Erretkamps die Abgaskupplung zeigen. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Wemb Es ist eine Punktlandung, was den Termin und das Budget in Höhe von 3,2 Millionen Euro angeht. Das Besondere an dem Gebäude ist eine Rundumfahrt, welche das Rangieren in Zukunft unnötig macht.