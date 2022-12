Treffpunkt im Dorf Neuer Marktplatz in Oedt ist fertig

Nach anderthalb Jahren Bauzeit ist der neue Marktplatz im Grefrather Ortsteil Oedt endlich fertig. Im April 2021 starteten die Arbeiten auf der Ecke zwischen Hochstraße und der Straße Niedertor, um dem Dorf eine Mitte zu schenken – in unmittelbarer Nähe zur Albert-Mooren-Halle und in Sichtweite der Pfarrkirche St. Vitus. Der neue Marktplatz soll künftig ein schöner Aufenthaltsort für alle Bürger sein, für Menschen in jedem Alter. Kinder sollen dort toben können – im Sommer lockt ein großes Wasserspiel mit abends angeleuchteten Fontänen in der Mitte der Fläche –, es gibt Spielgeräte und lang gestreckte Bänke mit und ohne Lehne, auf denen Senioren gemütlich sitzen und plauschen können, und ein breites Plateau aus Holz, auf dem sich Jugendliche fläzen können: Freies WLan wird übrigens auch noch installiert.