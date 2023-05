Assistenzhund unterstützt junge Kempenerin „Ohne Timmy wäre es lebensgefährlich“

Eben mal alleine ein paar Brötchen holen oder kurz Oma und Opa besuchen – für Jocy war das lange kaum vorstellbar. Die 17-Jährige hat eine zerebrale visuelle Wahrnehmungsstörung – kurz: CVI. Zwar kann sie scharf sehen, aber auch nur das, was frontal vor ihr ist. Alles was seitlich, unter oder über ihrem Blickfeld ist, sieht Jocy nicht. „Es ist wie bei Scheuklappen von Pferden“, erklärt die Kempenerin. „Für sie ist es unmöglich, alleine am Straßenverkehr teilzunehmen“, schildert Mutter Corinna Rund. Mülltonnen auf dem Gehweg, leise Elektroautos, die von der Seite kommen, mitten in der Stadt abgestellte Fahrräder – all das sind große Hindernisse für Jocy.